Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve yanındaki Gülsen, Elif, Muhammed ve Yadigar Altun yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Mustafa Altun (55) idaresindeki 34 GDD 629 plakalı otomobil, Davutobası köyü yakınlarında yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki Gülsen, Elif, Muhammed ve Yadigar Altun yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Otomobil