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Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Otomobil Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kazada sürücü ve yanındaki Gülsen, Elif, Muhammed ve Yadigar Altun yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Karabük'ten Kastamonu istikametine giden Mustafa Altun (55) idaresindeki 34 GDD 629 plakalı otomobil, Davutobası köyü yakınlarında yaklaşık 5 metreden şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki Gülsen, Elif, Muhammed ve Yadigar Altun yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Otomobil

Safranbolu Kastamonu Karabük Otomobil Haberler

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