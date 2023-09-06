Safranbolu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.G. idaresindeki 78 SA 092 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde yaklaşık 3 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Taşlık alana düşen otomobilin sürücüsü A.G. ve yanındaki Ş.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Otomobil