Safranbolu'da Otomobil Motorundan Alev Aldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü araçtan inerken, yangın tüm aracı sardı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Bartın-Safranbolu karayolu Ahmetusta mevkiinde meydana geldi. Ahmet Ç. idaresindeki 06 DVV 97 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Sürücü araçtan inerken, kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Askeri personel olan sürücünün eğitim için Bartın'a geldiği ve Ankara'ya döndüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK