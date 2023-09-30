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Safranbolu'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre M.K. yönetimindeki 81 ABT 757 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu yolu Kadıbükü köyü yakınlarında kenardaki ağaca çarptı.

Devrilen otomobilin sürücüsü M.K. ile beraberindeki A.K. ve F.K. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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