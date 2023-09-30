Safranbolu'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre M.K. yönetimindeki 81 ABT 757 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu yolu Kadıbükü köyü yakınlarında kenardaki ağaca çarptı.
Devrilen otomobilin sürücüsü M.K. ile beraberindeki A.K. ve F.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil