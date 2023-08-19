Safranbolu'da Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.