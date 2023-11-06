Safranbolu'da Kavşakta Kaza: 1 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kavşakta çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, R.S. yönetimindeki 78 SS 405 plakalı otomobil ile Ö.O. idaresindeki 78 SE 488 plakalı otomobil, Yenimahalle Sadri Artuç Caddesi Güven Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücü R.S. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK