Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi 2023'te 25 Bin Misafir Ağırladı

Safranbolu Belediyesi'nin sosyal tesisi, 2023 yılının ilk 6 ayında 25 binin üzerinde misafir ağırladı. Uygun fiyatları ve dinlenme alanları ile hizmet vermeye devam eden tesis, toplamda 60 binin üzerinde konuğu ağırlamıştır. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilgi ve olumlu geri dönüşlerden memnuniyet duyduklarını belirtmiştir.

Safranbolu Belediyesi'nin sosyal tesisi, 2023 yılının ilk 6 ayında 25 binin üzerinde misafir ağırladı.

Kapılarını açtığı 2021 yılından 2023 yılına dek 60 binin üzerinde konuk ağırlayan Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi, uygun fiyatları ve dinlenme alanları ile hizmet vermeye devam ediyor.

Gösterilen ilgiden ve olumlu geri dönüşlerden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Öncelikle böyle güzel bir ambiyans oluşturdukları için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amacımız ailelerimizin ve misafirlerimizin güzel, sakin bir ortamda sadece yemeklerini yemeleri değil aynı zamanda günün stresini atabilmeleri idi. Sosyal Tesis artık her yerde adından söz ettiriyor. Burada oluşturduğumuz profesyonel kadromuzla da bunu başardık" dedi.