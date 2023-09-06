Safranbolu Belediyesi 5 Mahalleye 11 Bin Ton Sıcak Asfalt Döktü

Safranbolu Belediyesi, 5 mahalleyi 11 bin ton sıcak asfaltla buluşturdu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'nde 140 metre alanda 450 ton asfalt dökümü gerçekleştirildi. Şu ana kadar 5 mahallede toplamda 11 bin ton sıcak asfalt döküldü.

Safranbolu Belediyesi, Emek, Atatürk, Esentepe, Bağlarbaşı ve Cemal Caymaz Mahalleleri'ni 11 bin ton sıcak asfaltla buluşturdu.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol, Bakım ve Onarım Şefliği tarafından mahallelerde sıcak asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler daha önce Emek Mahallesi, Esentepe Mahallesi, Cemal Caymaz Mahallesi'nde bozuk olan yolları onarmış ardından bitümlü sıcak karışım asfalt serimi gerçekleştirmişti.

Ekipler son olarak Atatürk Mahallesi Atilla Bodur Caddesi'nde 140 metre alanda 450 ton asfalt serimi yaptı. Böylelikle asfalt sezonunda şu ana kadar yollar 11 bin ton sıcak asfaltla buluşmuş oldu.

Öte yandan, yollarda onarma ve asfaltlama çalışmalarının aralıksız devam edeceği bilgisi verildi.