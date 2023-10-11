Karabük yerel seçimleri, Türkiye'de ülke genelindeki yerel seçimlerle birlikte 31 Mart 2019'da yapıldı. Safranbolu belediye başkanı hakkındaki araştırmalar internet üzerinde gerçekleştiriliyor. Peki, Safranbolu belediye başkanı hangi partiden? Safranbolu belediye başkanı hangi partiden aday oldu, seçildi?

Safranbolu belediye başkanı hangi partiden? Safranbolu belediye başkanı hangi partiden aday oldu, seçildi?

Safranbolu belediye başkanı hangi partiden? Sorusu, zaman zaman birçok vatandaş tarafından merak edilmekte ve vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Seçimlere katılan başlıca partiler, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi oldu. 2019 yerel seçim sonuçları kapsamında Karabük Belediye Başkanı, Karabük'ün 6 ilçesine belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri belirlendi. Peki, Safranbolu belediye başkanı hangi partiden? Safranbolu belediye başkanı hangi partiden aday oldu, seçildi?

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

2019 Karabük yerel seçim sonuçları açılan sandık oylarıyla birlikte belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları açıklandı. CHP'den Elif Köse%42,24'lük bir oy oranı ile Safranbolu belediye başkanı olamaya hak kazandı.

ELİF KÖSE KİMDİR?

1970 yılında Karabük'te doğan Elif Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te tamamladı. Karadeniz Teknik Universitesi Mimarlık bölümünden mezun olan Köse, Safranbolu'da serbest mimarlık yapan Köse, bir dönem CHP Safranbolu İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.