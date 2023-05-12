Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse: Kadınların İş ve Sosyal Hayata Katılımı Önemli

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kadınların iş ve sosyal hayata daha fazla katılım sağlamaları gerektiğini belirtti. Kadına pozitif ayrımcılık sloganı ile çalışmalarına devam eden Başkan Köse, kadına yönelik çeşitli projeler gerçekleştiriyor.

Kadınların gerek sosyal gerekse iş hayatına daha fazla katılım sağlamaları gerektiğini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Biz, kadınlarımızın çok daha hayatın içerisinde olmalarını, üretmelerini, bu vesile ile aile bütçelerine katkıda bulunmalarını, sosyalleşmelerini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın elinin değdiği her yer güzelleşir" dedi.

Başkan Köse, 'Kadına pozitif ayrımcılık sloganı' ile çalışmalarına devam ediyor. Kadın Danışma Merkezi, Hanımevi, psikolog desteği, Kadın Üretici Pazarı, SAKEM kursları, Kadın Kooperatifi'nin kadına yönelik çalışmalardan sadece birkaçı olduğunu kaydeden Başkan Köse, şöyle konuştu:

"Biz, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği insana dokunmayı benimsiyoruz. Bu bağlamda da göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çeşitli projelerle kadına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biz, kadınlarımızın çok daha hayatın içerisinde olmalarını, üretmelerini, bu vesile ile aile bütçelerine katkıda bulunmalarını, sosyalleşmelerini istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadın elinin değdiği her yer güzelleşir."

Başkan Köse, kendisine gösterilen sevgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek teşekkür ederken bundan sonra da kadına yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.