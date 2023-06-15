Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Belçika'da Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 'Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı' Yönetim Kurulu Toplantısı için Belçika'nın Brüksel şehrine gitti. Yönetim Kurulu Toplantısının yanı sıra kentin tanıtımı ve turizm açısından da ikili görüşmeler yapacak olan Başkan Köse'ye Meclis başkan vekili Onur Varlı ile Belediye Dış İlişkiler Sorumlusu Mert Çevik eşlik ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 'Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı' Yönetim Kurulu Toplantısı için Belçika'nın Brüksel şehrine gitti.

Yönetim Kurulu Toplantısının yanı sıra kentin tanıtımı ve turizm açısından da ikili görüşmeler yapacak olan Başkan Köse'ye Meclis başkan vekili Onur Varlı ile Belediye Dış İlişkiler Sorumlusu Mert Çevik eşlik ediyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, 'Birleşmiş Milletler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı' Yönetim Kurulu Toplantısı için Belçika'da bulunduğunu ifade ederek, "Toplantılar oldukça verimli geçiyor ancak bizler aynı zamanda bir dünya kenti olan Safranbolu'muzu da her fırsatta anlatıyoruz "dedi.

Başkan Köse ayrıca, Safranbolu Belediyesi olarak, Büyükelçi Faruk Kaymakçı'ya verilen resepsiyona davetlerinden ötürü teşekkür ederken, programa katılan UCLG MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve Antalya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cansel Tuncer ile çalışmaları karşılıklı istişare imkanı bulduklarını da söyledi.

Başkan Elif Köse, korumanın başkenti olarak anılan Safranbolu'yu dünyanın neresi olursa olsun en iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için var güçleri ile çalıştıklarını da sözlerine ekledi. - KARABÜK