Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse Ankara'da turizm için görüşmeler yaptı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Ergüder Urgancıoğlu, Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Köse, turizmde Safranbolu'yu layık olduğu seviyeye getirmek için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Köse, " Safranbolu'yu turizmde layık olduğu seviyeye getirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Köse ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTID) Başkanı Şebnem Ergüder Urgancıoğlu, Başkent'te bir dizi ziyarette bulundu. İlk ziyaretini TÜRSAB Orta Anadolu BTK Yönetim Kurulu üyesi ve Ayder Turizm ve Kongre firmasının sahibi Selami Haşimoğlu'na yapan Başkan Köse, "Safranbolu turizmine katkı sağlayacak çok kıymetli projeler konusunda görüşmeler sağladık. Selami Bey'e ve ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Köse ve Urgancıoğlu, daha sonra İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi ziyaret ederek kendisini '24. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'ne ve '7. Safran Hasadı Festivali'ne davet etti. Köse, Büyükelçi Marrapodi'e; Safranbolu'da Bir İtalyan Prensesi: Cristina Trivulzio Belgiojoso kitabını da takdim etti.

Daha sonra Uçan Süpürge Vakfı tarafından düzenlenen '26. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nin Opera Sahnesi'ndeki açılış törenine katılan Köse ve Urgancıoğlu, ardından Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Radisson Blu Genel Müdürü E. Atilla Aytun'u, Radisson Blu Satış Direktörü Şebnem Güler'i ve Radisson Blu Executive Şefi Uğur Gömeç'i ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından Köse, şöyle konuştu:

"Kendileriyle Safranbolu'da geleneksel Türk mutfağını tanıtmak, gastronomi ve deneyim turizmini geliştirmek adına çok değerli görüşmeler sağladık. Geçtiğimiz günlerde Lezzet Şenlikleri etkinlikleri kapsamında kentimizde misafir ettiğimiz Şef Uğur Bey'in Safranbolu hakkında söyledikleri ise bizleri bir hayli mutlu etti."