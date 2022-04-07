Safiye Soyman oğlu hasat mı? Safiye Soyman oğlunun hastalığı ne? Harun Akargöz kimdir?

Televizyon ekranlarında ve magazinde Faik Öztürk ile renkli anlarına denk geldiğimiz Safiye Soyman, oğlu Harun Akaröz'ün yatağa bağımlı hale gelmesiyle yıkıldı. Safiye Soyman oğlu kim? Harun Akargöz kimdir? Safiye Soyman oğlu hasta mı?

SAFİYE SOYMAN OĞLU HASAT MI?

Safiye Soyman'ın sağlıklı bir yaşam süren oğlu Harun Akaröz'ün hayatı, yaklaşık 23 yıl önce bir kas ve sinir hastalığı olan Multiple Skleroz (MS) teşhisiyle altüst oldu.

Hızla hastalığı ilerleyen ve yatağa mahkum kalan Akaröz'e annesi Soyman, bir bebek gibi bakmaya başladı.

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