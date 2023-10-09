Safir konusu ne, gerçek hikaye mi? Safir dizisi hangi diziden uyarlama?
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Safir dizisi hakkında merak edilenler arasında konusu ve dizinin gerçek bir hikayeden mi uyarlandığı bulunuyor. Ayrıca dizinin hangi orijinal diziden uyarlandığı da izleyiciler tarafından merak konusu. Peki, Safir konusu ne, gerçek hikaye mi? Safir dizisi hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...
ATV'nin yeni dizisi Safir farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolünde İlhan Şen ve Özge Yağız'ın yer aldığı Safir dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. İzleyiciler tarafından dizinin konusu araştırılmaktadır. Safir dizisi gerçek bir hikayeden mi alıntı merak konusu oldu. Peki, Safir konusu ne, gerçek hikaye mi? Safir dizisi hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...
Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.Safir oyuncu kadrosunda İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi ünlü isimler yer almaktadır.
Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği Safir dizisinin hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye aittir. Dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme almaktadır.