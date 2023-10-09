Safir dizisi hakkında merak edilenler arasında konusu ve dizinin gerçek bir hikayeden mi uyarlandığı bulunuyor. Ayrıca dizinin hangi orijinal diziden uyarlandığı da izleyiciler tarafından merak konusu. Peki, Safir konusu ne, gerçek hikaye mi? Safir dizisi hangi diziden uyarlama? İşte detaylar...

Safir konusu ne, gerçek hikaye mi? Safir dizisi hangi diziden uyarlama?

ATV'nin yeni dizisi Safir farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolünde İlhan Şen ve Özge Yağız'ın yer aldığı Safir dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. İzleyiciler tarafından dizinin konusu araştırılmaktadır. Safir dizisi gerçek bir hikayeden mi alıntı merak konusu oldu. Peki, Safir konusu ne, gerçek hikaye mi? Safir dizisi hangi diziden uyarlama? Detaylar haberimizde...

SAFİR KONUSU NE?

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

SAFİR OYUNCU KADROSU!

SAFİR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstlendiği Safir dizisinin hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye aittir. Dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme almaktadır.