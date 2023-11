ATV ekranlarında yayınlanan Safir dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Safir 11. bölüm full HD izle ve Safir full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Safir 11. bölüm tek parça izle ve Safir full HD bölüm izle diye araştırıyor. Safir full HD bölüm izle! Safir 11. bölüm tek parça izle! Safir son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

SAFİR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Feraye'nin hamile olduğunu öğrenen Yaman bebeğin kendisinden olduğunu öğrenecek midir? Öte tarafta Aleyna, Yaman'ın kendisine olan ilgisiz tavırlarına artık tahammül edemez noktaya gelir. Öyle ki Yaman'ın hayatında başka bir kadın olduğundan şüphelenir. Cemile'nin de yönlendirmesiyle Yaman'dan hamile kalmayı aklına koyar ama Yaman'a yaklaştığında Yaman tarafından reddedilir. Aleyna bebek sahibi olmak fikrinden vazgeçecek midir? Ateş cephesinde ise dengeler değişmektedir. Feraye'ye ve bebeğine sahip çıkmak adına bu yola girmiş olan Ateş an be an Feraye'ye doğru çekilmektedir. Okan ise abisinden gizli Sarp'la anlaşma yapar. Vural'dan kurtulmak için karakola gidip teslim olacaktır. Ateş'e kurduğu ikinci kumpası da başarısız olan Vural ise üst üste benzer durumlar yaşanmasından dolayı şüpheye düşer. Vural'ın şüphesi onu kendisine ihanet eden Bekir ve Sarp'a götürecek midir?

SAFİR 11. BÖLÜM FULL HD İZLE!

SAFİR KONUSU NE?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

SAFİR FULL HD İZLE! (LİNK)

SAFİR OYUNCULARI

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen

SAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Safir dizisi ATV ekranlarında her Pazartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

SAFİR FULL HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ