Safir full HD bölüm izle! Safir 10. bölüm tek parça izle! Safir son bölüm neler oldu?

SAFİR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Mektubu okuyup Yaman'la ilgili tüm gerçeği öğrenen Feraye şimdi ne yapacak? Koşa koşa Yaman'a gidip kendiyle ilgili gerçekleri de anlatacak mı yoksa Yaman'ın iyiliği için susacak mı?

Öte tarafta Sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir. Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak. Acaba Ateş'in başını derde sokmayı başaracak mı? Yoksa Gülfem'in "Bade'nin kızın olmadığını biliyorum" tehdidiyle vaz mı geçecektir? Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.

SAFİR KONUSU NE?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

SAFİR OYUNCULARI

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen

SAFİR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Safir dizisi ATV ekranlarında her Pazartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

