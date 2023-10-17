ATV'nin sevilen dizisi Safir Pazartesi günü ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Safir Final mi yapıyor? Safir sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman? Araştırması yapıyor.

SAFİR Final mi yapıyor? Safir sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman?

Safir Her Pazartesi ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Peki, Safir Final mi yapıyor? Safir sezon finali ne zaman, yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar…

SAFİR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Sevilen dizi Safir her Pazartesi ATV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Safir bu akşam (16 Ekim) saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Safir kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Öte yandan şu anda Safir oyuncularından ya da yapımcılarından dizinin final olacağı konusunda bir haber alınmadı.

SAFİR SEZON FİNALİ NE ZAMAN, YENI BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin sevilen dizisi "Safir" her Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Safir " bu akşam, 13 Ekim'de saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

SAFİR OYUNCULARI KİMLER?

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Etkileyici hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, sezonun beklenen işleri arasında yerini alan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' yeni sezonda atv'de ekranlara gelecek.

SAFİR KONUSU NEDİR?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

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