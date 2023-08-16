Safir dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Safir dizi çekimleri nerede yapıldı?
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ATV'nin yeni dizisi Safir nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin fragmanını izleyenler, Safir dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Safir dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Safir nerede çekildi? Safir dizisi mekanları nerede? İşte detaylar...
Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Safir dizisi yakında ATV'de başlayacak. Peki, Safir dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Safir dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte bilgiler...
Safir dizisinin çekimleri Kapadokya'da başladı. Dizi genel olarak Kapadokya bölgesinde çekilmektedir.
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.
İlhan Şen
Özge Yağız
Burak Berkay Akgül
İpek Tuzcuoğlu
Erkan Bektaş
Müfit Kayacan
Nur Yazar
Can Bartu Arslan
Gizem Sevim
Münir Can Cindoruk
Serdar Bordanacı
Sevda Baş
Selin Işık
Efe Taşdelen
Serkan Taştemur
Can Remzi Ergen