ATV'nin yeni dizisi Safir nerede çekiliyor merak edildi. Dizinin fragmanını izleyenler, Safir dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Safir dizi çekimleri nerede yapıldı? araştırması yapıyor. Peki, Safir nerede çekildi? Safir dizisi mekanları nerede? İşte detaylar...

Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Safir dizisi yakında ATV'de başlayacak. Peki, Safir dizisi nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede? Safir dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte bilgiler...

SAFİR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Safir dizisinin çekimleri Kapadokya'da başladı. Dizi genel olarak Kapadokya bölgesinde çekilmektedir.

SAFİR KONUSU NE?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

SAFİR OYUNCU KADROSU

İlhan Şen

Özge Yağız

Burak Berkay Akgül

İpek Tuzcuoğlu

Erkan Bektaş

Müfit Kayacan

Nur Yazar

Can Bartu Arslan

Gizem Sevim

Münir Can Cindoruk

Serdar Bordanacı

Sevda Baş

Selin Işık

Efe Taşdelen

Serkan Taştemur

Can Remzi Ergen