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Safir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Safir dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Safir dizisi uyarlama mı?

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ATV'nin yeni başlayacak olan dizisi Safir'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanını izleyen seyirciler dizinin konusunu ve oyuncularını merak ediliyor. Peki, Safir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Safir dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Safir dizisi uyarlama mı? İşte detaylar...

Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Safir dizisi yakında ATV'de başlayacak. Peki, Safir konusu nedir? Safir oyuncuları kimlerdir? Safir dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi? İşte ayrıntılar...

Safir dizisi yakında ATV'de başlayacak.

Safir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Safir dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Safir dizisi uyarlama mı?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

Dizi uyarlama değildir, orijinal senaryosu bulunuyor. Etkileyici hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor.

İlhan Şen

Özge Yağız

Burak Berkay Akgül

İpek Tuzcuoğlu

Erkan Bektaş

Müfit Kayacan

Nur Yazar

Can Bartu Arslan

Gizem Sevim

Münir Can Cindoruk

Serdar Bordanacı

Sevda Baş

Selin Işık

Efe Taşdelen

Serkan Taştemur

Can Remzi Ergen

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