Safir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Safir dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Safir dizisi uyarlama mı?
Gündem Haberleri
ATV'nin yeni başlayacak olan dizisi Safir'in ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Tanıtım fragmanını izleyen seyirciler dizinin konusunu ve oyuncularını merak ediliyor. Peki, Safir dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Safir dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Safir dizisi uyarlama mı? İşte detaylar...
Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Safir dizisi yakında ATV'de başlayacak. Peki, Safir konusu nedir? Safir oyuncuları kimlerdir? Safir dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi? İşte ayrıntılar...
Safir dizisi yakında ATV'de başlayacak.
Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.
Dizi uyarlama değildir, orijinal senaryosu bulunuyor. Etkileyici hikayesi Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait olan dizinin senaryosunu ise Burcu Över kaleme alıyor.
İlhan Şen
Özge Yağız
Burak Berkay Akgül
İpek Tuzcuoğlu
Erkan Bektaş
Müfit Kayacan
Nur Yazar
Can Bartu Arslan
Gizem Sevim
Münir Can Cindoruk
Serdar Bordanacı
Sevda Baş
Selin Işık
Efe Taşdelen
Serkan Taştemur
Can Remzi Ergen