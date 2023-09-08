ATV'nin yeni dizisi Safir'in hangi günlerde yayınlandığı izleyiciler tarafından merak edildi ve Safir dizisi hangi gün? Sorusu ile birlikte internet üzerinde sıklıkla araştırıldı. Dizinin fragmanı ve bölümleri oldukça dikkat çekiyor. Peki, Safir dizisi hangi gün? Safir dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Safir dizisi hangi gün? Sorusu, ATV'nin yeni dizisi Safir'in hangi günlerde ekrana geldiğini ve hangi saatlerde izleyicisi ile buluşacağını merak edenler tarafından araştırılmakta. Başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Safir dizisi yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Safir dizisi hangi gün? Safir dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

SAFİR DİZİSİ HANGİ GÜN?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Yeni bölümleri ile ekrana gelen dizi Pazartesi günleri saat 20.00'de izleyicisi ile Atv ekranların buluşuyor. Safir dizisinin çekimleri Kapadokya'da başladı. Dizi genel olarak Kapadokya bölgesinde çekilmektedir.

SAFİR KONUSU NE?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda ekrana gelecek olan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.