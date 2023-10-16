Safir canlı izle! ATV Safir 7. bölüm canlı yayın izleme linki!

A TV'nin yeni dizisi Safir bugün 7. bölümü ile ekranlara geliyor. Dizinin 7. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Safir canlı izle! A TV Safir 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Safir dizisi nereden izlenir? Safir yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Safir dizisi 7. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Safir 7. bölüm izle! Safir 7. bölümü canlı izle! Safir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Safir dizisi canlı izle! A TV Safir 7. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Safir dizisi nereden izlenir? Safir yeni bölümde neler olacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, Feraye'yi bıraktığı zor durumdan ötürü Yaman'a kızıp, Feraye'nin yanında durur. O bilmesi gereken her şeyi zaten biliyordur. Ve Yaman'a rağmen kına gerçekleşir. Kına gecesinin sonunda Bade, Feraye'yle Ateş'in konuşmalarını duyar ve bebek mevzusunu öğrenir. Ateş, Bade'nin duyduğunu son anda fark eder. Şimdi ne olacaktır? Bu büyük sırra ortak olan Bade ne yapacaktır? Yaman'ın psikolojik şiddetine dayanamaz hale gelen Feraye kınadan sonra bir de Gülfem'in ezici konuşmasına maruz kalınca kaçıp kurtulmak ister ama nasıl yapacağını bilmiyordur. Hazal bir çözüm yolu bulur. Feraye herkesi ve her şeyi arkasında bırakıp gidebilecek midir?

SAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bade'den Ateş ile Feraye'nin evliliğinin altında yatan başka bir sebep olduğunu öğrenen Yaman, Feraye'nin peşine düşer. Bu arada Feraye'nin annesinden para alıp gittiği bilgisine sahip olan Ateş de Feraye'yle yüzleşmek için onu bulma çabasına girişir. Önce hangisi Feraye'ye ulaşacaktır? Yaman bebeği öğrendi mi? Feraye Yaman'a ne anlatacak? Öte tarafta Okan'ın peşinde olan Sarp, Cemile ve Okan konuşurken büyük bir sırrı öğrenir. Bora içinse yurtdışında yapılacak bir tedaviyle iyileşme şansı doğar. Bu gelişmelerle Bora cephesinde gerilim iyice artar.

SAFİR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Safir dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi A TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.