Safir canlı izle! ATV Safir 1. bölüm canlı yayın izleme linki!

A TV'nin yeni dizisi Safir bugün 1. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 1. bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler internette, Safir canlı izle! A TV Safir 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Safir dizisi nereden izlenir? Safir yeni bölümde neler olacak? araştırması yapıyor. Peki, Safir dizisi 1. bölüm nasıl izlenir? İşte detaylar...

Safir 1. bölüm izle! Safir 1. bölümü canlı izle! Safir, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Safir dizisi canlı izle! A TV Safir 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Safir dizisi nereden izlenir? Safir yeni bölümde neler olacak?

SAFİR DİZİSİ KONUSU NE?

Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını alt üst edecektir.

SAFİR DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Safir dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi A TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.