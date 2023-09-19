SAFİR 3. BÖLÜM İZLE | Safir yeni bölüm, son bölüm izle! ATV Safir 3. Bölüm izleme linki!

ATV'de her Pazartesi yayınlanan Safir dizisi, üçüncü son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Gülfem'in Cemile'yi hedef alması ve gerilim dolu sahnelerin yaşandığı bu bölümü kaçırmak istemeyenler, Safir 3. bölümü tamamen izlemek için internet üzerinden "Safir 3. bölüm izle" gibi aramalar yapmaya devam ediyorlar. Dizinin son bölümünü kesintisiz izlemek için haberimizde yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Peki ama Safir yeni bölüm, son bölüm izle, ATV Safir 3. Bölüm izleme linki nerede? İşte detaylar…

SAFİR 3. BÖLÜM İZLE

Aşağıdaki yer alan bağlantıyı kullanarak Safir 3. Bölümü izleyebilirsiniz.

SAFİR 3. BÖLÜM İZLE - TIKLA

SAFİR 3. BÖLÜMDE NE OLDU?

Ateş'le Feraye'nin evleneceğini düşünen Yaman her şeyi yakıp yıkmaya hazırdır. Bu arada Feraye ise Kapadokya'dan kaçmak için başka çıkış yolları ararken Cemile kendi menfaati için ona yardımcı olur. Muhsin'in onayı alınır, Feraye İstanbul'a gidecektir. Ama hiçbir şey planlanan gibi gitmez. Gülfem ise Aleyna'yı kendi tarafına çekmek, Cemile'yi kendi silahıyla vurmak için kolları sıvar. Yaman'a bir türlü yaklaşamayan Aleyna ise ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Vural'ın ise oğlu Bora'nın intikamını almak için kollarını sıvadığında ortaya çıkan şok gelişme herkes için beklenmedik bir duruma yol açacaktır.