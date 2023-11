Safir 12. bölüm fragmanı izle! Safir yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölümde neler olacak?

ATV'de yayınlanan Safir izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Safir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Safir yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Safir yeni bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Safir yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. İzleyenler heyecanla Safir yeni bölüm fragmanı araştırıyor. Safir yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm fragmanı izle! Safir 12. bölüm fragmanı izle!

SAFİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar. Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır? Şirkette de işler karışmaktadır. Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder. Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder. Şirketin başına kim geçecektir, Yaman mı Ateş mi? Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur. İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

SAFİR DİZİSİ NE ZAMAN?

Safir her Pazartesi ATV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

SAFİR 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

SAFİR KONUSU NE?

Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül paylaşıyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi' Gülsoy ailesinin bir gecede değişen ihtiras, tutku, intikam ve zorbalık sınavları ile dolu tehlikeli yollarda kaybolma hikayesini konu alıyor.

SAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen

SAFİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE