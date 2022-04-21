Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Saffet Sancaklı geliyor. Peki, Saffet Sancaklı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi takımda oynamıştır? Saffet Sancaklı'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi!

SAFFET SANCAKLI KİMDİR?

Saffet Sancaklı (d. 27 Şubat 1966, Tutin), Türk futbolcu, siyasetçi ve iş adamı. Sancaklı, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekili adayı oldu. Halihazırda MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesidir. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştur.

Saffet Sancaklı doğum tarihi : 27 Şubat 1966

27 Şubat 1966 Saffet Sancaklı kaç yaşında : 56 yaşında

56 yaşında Saffet Sancaklı nereli : Tutin doğumlu (Eski Yugoslavya)

Tutin doğumlu (Eski Yugoslavya) Saffet Sancaklı mesleği ne : Eski futbolcu, siyasetçi ve iş adamı

Özel hayatı

Eski Yugoslavya'da Tutin şehrinde 27 Şubat 1966 doğdu. 1968 yılında Türkiye'ye göç etmiştir. Eğitimini İstanbul'da Gaziosmanpaşa'da Cemal Gürsel İlkokulu'nda ardından ortaokul ve liseyi Vefa Poyraz Lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı, lakin Beşiktaş futbol kulübündeki futbol kariyeri nedeniyle üniversite eğitimi yarıda kaldı. 2009 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Şu anda üniversite öğrenimini; Anadolu Üniversitesi "Kamu Yönetimi" bölümünde devam ettirmektedir.

Futbolculuk kariyeri

Kulüp takımları kariyeri

Sırasıyla Gaziosmanpaşa Kültürspor, Vefa, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyer, Kocaelispor, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Konyaspor'da forvet mevkiinde oynadı. olan Saffet Sancaklı, faal futbol yaşantısını 1998-1999 sezonunda Konyaspor'da bıraktı ve FIFA Futbolcu Menajerliği Lisansı aldı. Süper Ligde toplam 130 gol atarak adını 100'ler kulübüne yazdırdı.

Millî takım kariyeri

24 kez millî takımlara çağrılan Saffet Sancaklı 1 kez Türkiye U-21 ve 19 kez de Türkiye A millî takımı olmak üzere toplam 20 kez millî takımlar formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

A millî takımla 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katıldı.

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