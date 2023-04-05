Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Saffet Kaya hakkında Saffet Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saffet Kaya milletvekili mi, hangi partili? merak ediliyor.

Saffet Kaya kimdir? Siyaset gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Saffet Kaya hakkında Saffet Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Saffet Kaya milletvekili mi, hangi partili? merak ediliyor. Detaylar...

SAFFET KAYA KİMDİR?

Saffet Kaya, 23 Ekim 1962, Ardahan doğumlu Ardahan Eski Milletvekili, iş insanı ve iktisatçıdır.

Baba adı Şemsi, ana adı Hünkâr'dır. Kazakistan "Almaata Milli Ekonomi Enstitüsü" İktisat Bölümü'nü bitirdi. Sanayici olarak çalıştı. İnşaat şirketini kurdu.Kars, Ardahan, Iğdır İş Adamları Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. Bahçelievler Hizmet Vakfı ile Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfının Onursal Başkanı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 20. ve 21. Dönem Doğru Yol Partisi, 23. Dönem ise AK Parti'den Ardahan Milletvekilliği yaptı. 21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda İdare Amiri olarak görev aldı. Haziran 2015'te gerçekleştirilen genel seçimlere bağımsız milletvekili adayı olarak girmiştir. Ancak 4680 oyla %8,31 sonuç alarak parlamentoya girememiştir. Orta düzeyde İngilizce ve Rusça bilen Kaya, evli ve üç çocuk babasıdır.