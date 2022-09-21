Safer ayının ilk ve son çarşambasında yapılacak olan duaların makbul olacağının söylenmesi sebebi ile birçok kişi safer ayının son çarşambası ne zaman? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Safer ayının son çarşambası ne zaman? Safer ayı ne zaman bitiyor?

Muharrem ayından sonra gelen safer ayı, yapılan ibadetler ve dualar bakımından oldukça önem arz etmektedir. Müslümanlar için önemli bir yeri olan safer ayının son çarşambası merak ediliyor. Peki, Safer ayının son çarşambası ne zaman? Safer ayı ne zaman bitiyor?

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI NE ZAMAN?

Diyanet takviminde yer alan bilgilere göre safer ayı bu sene 28 Ağustos 2022 tarihinde başladı. Safer ayının son çarşamba günü ise 22 Eylül tarihine denk geliyor.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü 2 rekat namaz kılınıp 1. ve 2. rekatta Fatiha suresinden sonra 11 kere İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra 7 kere istiğfar edilip el kaldırılarak 11 kere Salat-ı Münciye okunur. Sonlarında ise "İnneke ale külli şeyin gadîr" zikri okunur.

Bundan sonra ise "Beni ve efrad-ı ailemi ve bilcümle müminleri yer ve gök afatlarından ve cemi belalardan muhafaza buyur ya Rabbi!" diye dua edilir.

Kaynak : (Mahmud Sami, el-Ed'iye vel-ezkar)

NAMAZDA HANGİ SURELER OKUNUR?

1. Rekatta : 1 FATİHA SURESİ + 11 İHLAS SURESİ

2. Rekatta : 1 FATİHA SURESİ + 11 İHLAS SURESİ