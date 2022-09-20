Safer ayının son çarşamba günü yarın yani 21 Eylül Çarşamba günüdür. Bugün akşam namazından sonrası ise Safer'in son çarşambası olarak geçmektedir. Alimler Safer ayı son çarşambasında ibadet etmeyi, dua etmeyi, Kur'an-ı Kerim okumayı tavsiye etmişlerdir. Peki, Safer ayının son çarşambası ne zaman 2022? Safer ayının son çarşamba günü hangi güne denk geliyor, bu gece mi? İşte detaylar...

Safer ayının son çarşambası hangi güne denk geliyor? Saferin son çarşambası ne zaman? merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Safer ayının son çarşambası ne zaman 2022? Ayrıntılar sizlerle...

2022 SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı için Safer ayının son çarşamba gecesi bu gece yani 20 Eylül Salıyı 21 Eylül Çarşambaya bağlayan gecedir. Bu gece alimler tarafından ibadet edilmesi tavsiye edilmiştir.

2022 SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GÜNÜ NE ZAMAN?

2022 yılı için Saferin son çarşamba günü 21 Eylül Çarşamba gününe denk gelmektedir. 21 Eylül çarşamba akşam namazına kadar Safer ayının son çarşamba günü olmaktadır.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBA GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Safer ayının son çarşambasının gecesi veya gündüzü 2 rekat namaz kılınıp 1. ve 2. rekatta Fatiha suresinden sonra 11 kere İhlas Suresi okunur. Namazdan sonra 7 kere istiğfar edilip el kaldırılarak 11 kere Salat-ı Münciye okunur. Sonlarında ise "İnneke ale külli şeyin gadîr" zikri okunur.

Bundan sonra ise "Beni ve efrad-ı ailemi ve bilcümle müminleri yer ve gök afatlarından ve cemi belalardan muhafaza buyur ya Rabbi!" diye dua edilir.

Kaynak : (Mahmud Sami, el-Ed'iye vel-ezkar)

NAMAZDA HANGİ SURELER OKUNUR?

1. Rekatta : 1 FATİHA SURESİ + 11 İHLAS SURESİ

2. Rekatta : 1 FATİHA SURESİ + 11 İHLAS SURESİ