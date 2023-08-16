Safer ayı nedir? Safer ayı anlamı, önemi ve fazileti nelerdir? Safer ayında ne oldu?
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Safer ayının başlamasıyla birlikte kullanıcılar tarafından Safer ayının önemi araştırılmaktadır. Safer ayında yaşanan olaylar ve bu ayın dini açıdan önemi, Müslümanlar arasında merak konusu olmuştur. Peki, Safer ayı nedir? Safer ayı anlamı, önemi ve fazileti nelerdir? Safer ayında ne oldu? İşte detaylar...
Safer ayı önemi ve fazileti araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için önem teşkil eden Safer ayının detayları araştırılmaktadır. Safer ayında ne olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Safer ayının önemi araştırılıyor. Bu önemli ayda yaşananlar merak konusu oldu. Peki, Safer ayı nedir? Safer ayı anlamı, önemi ve fazileti nelerdir? Safer ayında ne oldu? Detaylar haberimizde...
Safer, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Arapça; yolculuk anlamına gelen "sefer" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır. Safer; sözlükte, "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelmektedir.
Tarihte Safer ayında yaşananlar şu şekildedir:
Muhammed ile Ebu Bekir'in hicrette Sevr Mağarasına sığınması
Veddân Gazvesi
Recî vakası
Birimaune vakası
Hayber Seferi
Muhammed'in kızı Zeyneb'in ölümü
Muhammed'in ölmeden önce şiddetli hastalanması
Sıffin Savaşı
Safer ayı 17 Ağustos Perşembe günü başlayıp 15 Eylül 2023 tarihinde son bulacaktır.