Safer ayının başlamasıyla birlikte kullanıcılar tarafından Safer ayının önemi araştırılmaktadır. Safer ayında yaşanan olaylar ve bu ayın dini açıdan önemi, Müslümanlar arasında merak konusu olmuştur. Peki, Safer ayı nedir? Safer ayı anlamı, önemi ve fazileti nelerdir? Safer ayında ne oldu? İşte detaylar...

Safer ayı önemi ve fazileti araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için önem teşkil eden Safer ayının detayları araştırılmaktadır. Safer ayında ne olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Safer ayının önemi araştırılıyor. Bu önemli ayda yaşananlar merak konusu oldu. Peki, Safer ayı nedir? Safer ayı anlamı, önemi ve fazileti nelerdir? Safer ayında ne oldu? Detaylar haberimizde...

SAFER AYI NEDİR?

Safer, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Arapça; yolculuk anlamına gelen "sefer" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır. Safer; sözlükte, "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelmektedir.

SAFER AYINDA NE OLDU?

Tarihte Safer ayında yaşananlar şu şekildedir:

Muhammed ile Ebu Bekir'in hicrette Sevr Mağarasına sığınması

Veddân Gazvesi

Recî vakası

Birimaune vakası

Hayber Seferi

Muhammed'in kızı Zeyneb'in ölümü

Muhammed'in ölmeden önce şiddetli hastalanması

Sıffin Savaşı

SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı 17 Ağustos Perşembe günü başlayıp 15 Eylül 2023 tarihinde son bulacaktır.