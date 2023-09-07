Safer ayı ne zaman bitiyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Safer ayı bitti mi merak konusu oldu. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı bitti mi, ne kadar sürüyor? İşte detaylar...

Müslümanlar için önem teşkil eden Safer ayının ne zaman biteceği araştırılmaktadır. Safer ayı Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Safer ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı bitti mi, ne kadar sürüyor? Detaylar haberimizde...

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

SAFER AYINDA NE OLDU?

Tarihte Safer ayında yaşananlar şu şekildedir: