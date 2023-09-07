Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı bitti mi, ne kadar sürüyor?
Safer ayı ne zaman bitiyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Safer ayı bitti mi merak konusu oldu. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı bitti mi, ne kadar sürüyor? İşte detaylar...
Müslümanlar için önem teşkil eden Safer ayının ne zaman biteceği araştırılmaktadır. Safer ayı Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Safer ayının ne zaman biteceği merak konusu oldu. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor? Safer ayı bitti mi, ne kadar sürüyor? Detaylar haberimizde...
SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?Safer ayı, İslam takvimine göre yılın ikinci ayıdır ve 29 veya 30 gün sürer. Ayın son gününe kadar bir sonraki ayın başlangıcını belirlemek için hilal gözlemlenir. Safer ayının bitiş tarihi, hilal gözlemlerine ve coğrafi konuma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
SAFER AYINDA NE OLDU?
Tarihte Safer ayında yaşananlar şu şekildedir:
- Muhammed ile Ebu Bekir'in hicrette Sevr Mağarasına sığınması
- Veddân Gazvesi
- Recî vakası
- Birimaune vakası
- Hayber Seferi
- Muhammed'in kızı Zeyneb'in ölümü
- Muhammed'in ölmeden önce şiddetli hastalanması
- Sıffin Savaşı
Kaynak: Haberler.com / Gündem