28 Ağustos itibari ile başlayan Safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl merakla araştırılan Safer ayı bu sene de aynı merakla araştırıldı. Safer ayı ne zaman başlıyor? Ve Safer ayı ne zaman bitiyor? Soruları gündemde yer alıyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor 2022? Sefer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı bitti mi? Sefer ayı kaç gün sonra bitecek?

Safer ayı ne zaman bitiyor 2022?Sorusu gündemde yer alıyor. Hicri takvimin 2.ayı olarak geçen Safer ayı, Müslüman dünyasında önemli yere sahiptir. İslami takvimin ikinci ayıdır. Batıl inançlara göre bela ayı olarak da söylenen Safer ayının ne zaman başlayıp ne zaman bittiği vatandaşın merak konusu haline gelmiştir. 28 Ağustos itibari ile başlayan Safer ayı hakkında merak edilenler sıklıkla arama motorlarında aratılıyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor 2022? Sefer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı bitti mi? Sefer ayı kaç gün sonra bitecek?

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Hicri takvimin ikinci ayı olarak sayılan Safer ayı 28 Ağustos tarihinde başlamıştı. Safer ayı 27 Eylül tarihinde sona erecek ve ardından Hicri takvimin üçüncü ayı Rebiüevvel ayı başlayacak. Rebievvel ayı içerisinde Mevlid Kandili de var.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Hicri takvimin üçüncü ayı Rebiüevvel ayının 11. Ve 12. Günleri arasındaki gün Mevlid Kandili'dir.

2022 SAFER AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Safer ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

• 28 Ağustos : Safer ayının 1. günü

• 29 Ağustos : Safer ayının 2. günü

• 30 Ağustos : Safer ayının 3. günü

• 31 Ağustos : Safer ayının 4. günü

• 1 Eylül : Safer ayının 5. günü

• 2 Eylül : Safer ayının 6. günü

• 3 Eylül : Safer ayının 7. günü

• 4 Eylül : Safer ayının 8. günü

• 5 Eylül : Safer ayının 9. günü

• 6 Eylül : Safer ayının 10. günü

• 7 Eylül : Safer ayının 11. günü

• 8 Eylül : Safer ayının 12. günü

• 9 Eylül : Safer ayının 13. günü

• 10 Eylül : Safer ayının 14. günü

• 11 Eylül : Safer ayının 15. günü

• 12 Eylül : Safer ayının 16. günü

• 13 Eylül : Safer ayının 17. günü

• 14 Eylül : Safer ayının 18. günü

• 15 Eylül : Safer ayının 19. günü

• 16 Eylül : Safer ayının 20. günü

• 17 Eylül : Safer ayının 21. günü

• 18 Eylül : Safer ayının 22. günü

• 19 Eylül : Safer ayının 23. günü

• 20 Eylül : Safer ayının 24. günü

• 21 Eylül : Safer ayının 25. günü

• 22 Eylül : Safer ayının 26. günü

• 23 Eylül : Safer ayının 27. günü

• 24 Eylül : Safer ayının 28. günü

• 25 Eylül : Safer ayının 29. günü

• 26 Eylül : Safer ayının 30. günü

• 27 Eylül : Rebiülevvel ayının 1. günü

REBIÜLEVVEL AYI 2022 NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 27 Eylül 2022 tarihinde başlayacak 26 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE OLDU?

Rebiülevvel ayında gerçekleşen tarihî olaylar

İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur.

Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür.

Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.

REBİÜLEVVEL NE DEMEK?

Rebiülevvel, Hicri takvime göre yılın 3. ayıdır. "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır.

REBİÜLEVVEL AYINDA NE YAPILMALI?

Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli bulunmuyor. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının üçüncüsü olan Rebiülevvel ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır. Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.