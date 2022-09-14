28 Ağustos itibari ile başlayan Safer ayı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl merakla araştırılan Safer ayı bu sene de aynı merakla araştırıldı. Safer ayı ne zaman başlıyor? Ve Safer ayı ne zaman bitiyor? Soruları gündemde yer alıyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor 2022? Safer ayı ne zaman sona erecek? Safer ayı bitti mi?

Hicri takvimin 2.ayı olarak geçen Safer ayı, Müslüman dünyasında önemli yere sahiptir. İslami takvimin ikinci ayıdır. Batıl inançlara göre bela ayı olarak da söylenen Safer ayının ne zaman başlayıp ne zaman bittiği vatandaşın merak konusu haline gelmiştir. 28 Ağustos itibari ile başlayan Safer ayı hakkında merak edilenler sıklıkla arama motorlarında aratılıyor. Peki, Safer ayı ne zaman bitiyor 2022? Safer ayı ne zaman sona erecek? Safer ayı bitti mi?

SAFER AYI NEDİR?

Safer ayı, hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. 30 Eylül günü safer ayı idrak edilmeye başlanıyor. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebû Dâvûd, Tıb, 24), dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir.

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

Hicri takvimin ikinci ayı olarak sayılan Safer ayı 28 Ağustos tarihinde başlamıştı. Safer ayı 27 Eylül tarihinde sona erecek ve ardından Hicri takvimin üçüncü ayı Rebiüevvel ayı başlayacak. Rebievvel ayı içerisinde Mevlid Kandili de var.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Hicri takvimin üçüncü ayı Rebiüevvel ayının 11. Ve 12. Günleri arasındaki gün Mevlid Kandili'dir.

SAFER AYI DUASI!

2022 SAFER AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Safer ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

• 28 Ağustos : Safer ayının 1. günü

• 29 Ağustos : Safer ayının 2. günü

• 30 Ağustos : Safer ayının 3. günü

• 31 Ağustos : Safer ayının 4. günü

• 1 Eylül : Safer ayının 5. günü

• 2 Eylül : Safer ayının 6. günü

• 3 Eylül : Safer ayının 7. günü

• 4 Eylül : Safer ayının 8. günü

• 5 Eylül : Safer ayının 9. günü

• 6 Eylül : Safer ayının 10. günü

• 7 Eylül : Safer ayının 11. günü

• 8 Eylül : Safer ayının 12. günü

• 9 Eylül : Safer ayının 13. günü

• 10 Eylül : Safer ayının 14. günü

• 11 Eylül : Safer ayının 15. günü

• 12 Eylül : Safer ayının 16. günü

• 13 Eylül : Safer ayının 17. günü

• 14 Eylül : Safer ayının 18. günü

• 15 Eylül : Safer ayının 19. günü

• 16 Eylül : Safer ayının 20. günü

• 17 Eylül : Safer ayının 21. günü

• 18 Eylül : Safer ayının 22. günü

• 19 Eylül : Safer ayının 23. günü

• 20 Eylül : Safer ayının 24. günü

• 21 Eylül : Safer ayının 25. günü

• 22 Eylül : Safer ayının 26. günü

• 23 Eylül : Safer ayının 27. günü

• 24 Eylül : Safer ayının 28. günü

• 25 Eylül : Safer ayının 29. günü

• 26 Eylül : Safer ayının 30. günü

• 27 Eylül : Rebiülevvel ayının 1. günü