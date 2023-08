SAFER AYI NE ZAMAN? 2023 Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Safer ayı, İslam takviminin ikinci ayıdır. Bu ayın özel bir önemi veya kutsallığı İslam dininde bulunmamaktadır. Bu nedenle, Safer ayı diğer İslam ayları gibi dini açıdan özel ibadet ve ritüellerle ilişkilendirilmemiştir. Peki, Safer ayı ne zaman? 2023 Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı, İslam takvimine göre farklı gerçekleşen bir ay olduğu için her yıl Miladi takvime göre farklı tarihlerde gelir. İslam takvimi, Güneş yılına göre değil Ay yılına göre hesaplandığı için her yıl yaklaşık 10-12 gün daha kısa olur. Bu nedenle Safer ayının başlama ve bitiş tarihleri her yıl Miladi takvime göre yaklaşık 10-12 gün öne kayar.

Eğer belirli bir yıl için Safer ayının başlama ve bitiş tarihlerini öğrenmek isterseniz, o yılın İslam takvimine göre hesaplanmış takvimine başvurmanız gerekecektir.

2023 SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Safer ayı bu yıl 17 Ağustos tarihinde başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan bilgilere göre safer ayının bitişi ise 15 Eylül 2023 tarihine denk geliyor.

SAFER AYI NEDİR?

Safer, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Arapça; yolculuk anlamına gelen "sefer" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır. Safer; sözlükte, "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelmektedir.