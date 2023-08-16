Safer ayı namazı ve tarifi! Safer ayının ilk gece ve ilk çarşamba gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi sureler okunacak?

2023 Safer ayının ilk gecesi bugün olacak. Safer ayının ilk gecesinde kılınacak namaz ve tarifi merak ediliyor. Peki, Safer ayı namazı nedir, nasıl kılınır? Safer ayının ilk gecesi namazı kaç rekattır? Safer ayı ilk gecesinde kaç rekatlık namaz kılınacak, namaz tarifi nedir? Safer ayına girdik mi? Safer ayının ilk gecesi ve günü ne zaman? İşte detaylar...

Muharrem ayından sonra gelen Hicri ay Safer ayıdır. Safer ayında okunacak dualar, yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar bulunmaktadır. Peki, Safer ayı namazı ve tarifi nedir? Safer ayının ilk gece ve ilk çarşamba gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat, hangi sureler okunacak? İşte detaylar...

SAFER AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR 2023?

Safer ayı 17 Ağustos Perşembe 2023 günü (yani yarın) başlayacaktır. Yani Safer ayının 1. günü 17 Ağustos Perşembe günü (yarın) olacaktır. Safer ayının ilk gecesi ise bu gece yani 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gecedir.

2023 Safer'in 1. günü : 17 Ağustos Perşembe

2023 Safer'in 1. gecesi : 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece

SAFER AYININ İLK GECE NAMAZI VE TARİFİ

Safer ayının 1. gecesi (16 Ağustos Çarşamba'yı 17 Ağustos Perşembe'ye bağlayan gece, yani bu gece ) kılınacak namazın tarifini sizlere aktaralım.

Safer ayının ilk gecesinde yatsıdan sonra vitirden önce 4 rekat namaz kılınır.

Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Kafirun Suresi,

İkinci rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere İhlas Suresi,

Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Felak Suresi,

Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra 11 kere Nas Suresi okunur.

Selam verildikten sonra 70 kere aşağıdaki tesbih çekilir:

"Sübhanallahi velhamdülillahi velêilehe illallahu vellahu ekber. Velâ havle velâ g(k)uvvete illê billêhil aliyyil azim."

Bu tesbihin Türkçe anlamı : "Allah-u Te'âlâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün hamdler Allah-u Te'ala'ya mahsustur. Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah-u Te'ala en büyüktür. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş, hiçbir ibadete de kuvvet yoktur."

tesbihi okunur.

Ardından peşine de 70 kere :

"İyyâ keneğbudü veiyyâ kenesteîn."

Türkçe anlamı : "Ancak Sana ibadet (ve kulluk) ederiz ve yalnız Senden yardım dileriz."

Fatiha Suresi'nin 5. ayeti okunur.

Kaynak: (Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:50-52, İbrahim el-Ensari, Şeyh Mahmud Sami, Muhammed Abidin, Tenbihul-kulubin-na'ime)

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ KILINACAK NAMAZIN TARİFİ

Safer ayının ilk çarşamba gecesi gece yarısından sonra yeryüzüne inecek belalardan Allah-u Te'ala'nın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından (imsaktan) önce 4 rekat nafile namaz kılar. Namazda her rekatta Fatiha'dan sonra 17 kere Kevser Suresi, 5 kere İhlas Suresi, 1 Felak Suresi, 1 kere de Nas Suresi okuyup selam verir ve dua eder.

Kaynak: (Şeyh Mahmud Sami, el-Ed'iye ve'l-ezkar, sh:120)

REKAT REKAT OKUNACAKLAR

1. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha + 17 Kevser + 5 İhlas + 1 Felak + 1 Nas okunur.

SAFER AYININ İLK ÇARŞAMBA GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINABİLİR?

Yukarıda tarifi yapılan Safer ayının ilk çarşamba gecesi namazı 2023 yılında 22 Ağustos salıyı 23 Ağustos çarşambaya bağlayan gece kılınacaktır. Namazın imsak vaktinden önce kılınması gerekmektedir.