SAFER AYI MESAJLARI 2023: Dualı, hadisli Safer ayı mesajları sözleri! En anlamlı Safer ayı mesajı…

Safer, Hicri takvime göre yılın ikinci ayı olarak bilinir. Bu ayı sevdikleriyle paylaşmak isteyenler, Safer ayı mesajları 2023 ve Dualı, hadisli Safer ayı mesajları sözlerini araştırıyor. En anlamlı Safer ayı mesajı neler ve Safer ayı mesajları 2023 gündeme geliyor. Peki, Safer ayı mesajları 2023! Dualı, hadisli Safer ayı mesajları sözleri! En anlamlı Safer ayı mesajı…

Safer kelimesi, "boş kalmak, boşluk, sararmak, sarılık, karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına geliyor. Safer ayı mesajları ve dualı, hadisli Safer ayı mesajları sözleri 2023 gündeme geliyor. Sevdiklerine en anlamlı Safer ayı mesajı atmak isteyenler dualı, hadisli Safer ayı mesajları sözlerini araştırıyor. Safer ayı mesajları 2023! Dualı, hadisli Safer ayı mesajları sözleri! En anlamlı Safer ayı mesajı! Detaylar haberimizdedir…

SAFER AYI MESAJLARI 2023

-Sabırsız iman, başsız insana benzer. (Efendi Hazretleri Mahmud Ustaosmanoğlu)

- Tek kurtuluşumuzun Duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamdolsun!

- Belki de ezan dünyayı Ez Rabb'ini an demekti.

- Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse vardır.

- Allah'ım gönlümde lanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

- Allah bir kulu severse yalvarmasını dinlemek için onu sıkıntı verir.

- Sizin davranışlarınıza bakıp da müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.

- Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

- Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

- Neden ümitsizliğe düşeyim... Her daim umutları yaratan rabbim varken.

- Hüküm ancak Allah'a (c.c.) aittir.

- Her nereye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi özündür.

- De ki: "O, Allah'tır, bir tektir." "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)" Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).""Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir." (İhlas Suresi diyanet meali)

- Düşmanlarınızla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz.

DUALI, HADİSLİ SAFER AYI SÖZLERİ!

-Ve ben Allah'ım… Kalbimde olan her şeyi sana emanet ettim.

-Gönül, insanın kıblesidir. Kırmayın!

-Ağaca dayanma çürür,insana güvenme ölür,aç ellerini rabbine halini bir tek o görür.

-Sana sıkıntı veren şeylere karşı sabretmende bir çok hayır vardır.

-Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi 'yapmam' dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır. Hz. Muhammed(s.a.v)

-Eğer muhabbetin sonunu Allah'a bağlayamadıysak boş konuşmuşuz demektir…

-Eğer bir gün dünyaya ait çok büyük bir derdin olursa; Rabbine dönüp: "Benim büyük bir derdim var" deme. Derdine dönüp: "Benim çok büyük bir rabbim var" de.

-Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, misafirin duası ve babanın evladına duası. Hz. Muhammed (S.A.V)

-Affetmek, zaferin zekâtıdır. Hz. Muhammed

-Piyango bileti satın alarak kaybetme oranın bellidir,ama piyangoya vereceğin parayı bir yetime verirsen,kaybetme şansın yok.

-Aşka aşık olan birinin açlığını Allah aşkı dışında hiç bir şey dolduramaz.

-Allah(c.c)'ı bulan neyi kaybeder, O'nu bulmayan neyi kazanır. Allah(c.c)'ı bulan her şeyi bulur, O'nu bulmayan hiçbir şey bulamaz. Bulsa da başına bela bulur.

-İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)

-Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor Mevla'ya varmayan yol neye yarar?

- Ne diyordu Alemlerin Efendisi (S.A.V) "Cehennemi iğne ucu kadar görseydiniz, başınızı secdeden kaldırmazdınız.

-Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse o vardır.

EN ANLAMLI SAFER AYI MESAJI

Tek kurtuluşumuzun Duam. Seni yüreğimden dilime düşürene hamdolsun!

Belki de ezan dünyayı Ez Rabb'ini an demekti.

Şans yoktur! Allah neyi nasip ederse vardır.

Allah'ım gönlümde lanı hakkımda hayırlı eyle hakkımda hayırlı olanları da gönlüme razı eyle.

Allah bir kulu severse yalvarmasını dinlemek için onu sıkıntı verir.

Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.

Sizin davranışlarınıza bakıp da müslümanlığa özenen kimseler yoksa imanınızı gözden geçirin.

Kainatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır.

Tatlı suyun başı, kalabalık olur. Mevlana

Kurdun elinden çobanlık gelmez. Sadi

Allah bir kapıyı kaparsa emin olun ki bin kapıyı açar.

Allah oyunbozanların en büyüğüdür.

Kim Allah'tan korkarsa Allah na bir çıkış yolu ihsan eder.

Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir.

Görmeden sevilir mi seviliyor işte, salat ve selam sana ya Resul Allah.

Kaç dil bildiği önemli değil. Gönül dili bilmektir insanı değerli kılan… Hz. Mevlana

Sana gelen her iyilik Allah'tandır… Kötülük ise nefsindendir.

Niyeti kötü olanın attığı ok elbet kendine döner.

Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.

İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür.

Kafire karşı Elif gibi dimdik Allah'a karşı Vav gibi eğilirim.

Sevmek bu kadar güzelse kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir.

Bütün insanlar günah işler fakat günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir.

Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm'ı konuşur. Hz. Muhammed (SAV)

Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gelenlerdir. Hz. Muhammet (SAV)

Aklın abdesti ilim ile gönlün abdesti aşk ile alınır. Hz. Ali

Allah'tan gelene razı olursak Allah da bizden razı olur. Mevlana

Eğri ok, doğru yol almaz. Hz. Ali

Hiçbir acı, cehaletten daha fazla zahmet verici değildir. Hz. Ali

İnsanı maskara eden, dilidir. Sadi

SAFER AYI NE ZAMAN?

Safer ayı 17 Ağustos Perşembe günü başlayıp 15 Eylül 2023 tarihinde son bulacaktır.