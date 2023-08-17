Safer ayı kaç gün sürüyor? 2023 Safer ayı ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor?
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Safer ayının başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. 2023 yılında Safer ayı ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor? sorusu araştırılmaktadır. Peki, Safer ayı kaç gün sürüyor? 2023 Safer ayı ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...
Safer ayı kaç gün sürüyor sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Safer ayının süresi ve detayları hakkında bilgi almak isteyenler için haberimizin içerisinde detaylı bilgiler yer alacaktır. Peki, Safer ayı kaç gün sürüyor? 2023 Safer ayı ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...
SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYIP, NE ZAMAN BİTİYOR?
Safer ayı 17 Ağustos Perşembe günü başlayıp 15 Eylül 2023 tarihinde son bulacaktır.
SAFER AYI NEDİR?
Safer, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Arapça; yolculuk anlamına gelen "sefer" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır. Safer; sözlükte, "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelmektedir.