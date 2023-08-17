Safer ayı kaç gün sürüyor? 2023 Safer ayı ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor?

Safer ayının başlangıç ve bitiş tarihleri merak konusu oldu. 2023 yılında Safer ayı ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor? sorusu araştırılmaktadır. Peki, Safer ayı kaç gün sürüyor? 2023 Safer ayı ne zaman başlayıp, ne zaman bitiyor? İşte detaylar...