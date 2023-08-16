Safer ayı ibadetleri nelerdir? 2023 Safer ayında hangi ibadetler yapılır?
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Safer ayı ibadetleri neler sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Safer ayında yapılacak ibadetler merak konusu oldu. Peki, Safer ayı ibadetleri nelerdir? 2023 Safer ayında hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar...
Safer ayı, İslam takviminin ikinci ayıdır ve bu dönemde yapılması önerilen bazı ibadetler bulunmaktadır. 2023 yılında Safer ayında hangi ibadetlerin yapılması gerektiği konusu, Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Bu özel ayın ibadetleri hakkında detaylı bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. Peki, Safer ayı ibadetleri nelerdir? 2023 Safer ayında hangi ibadetler yapılır? Detaylar haberimizde...
Safer, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Arapça; yolculuk anlamına gelen "sefer" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır. Safer; sözlükte, "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelmektedir.
Tarihte Safer ayında yaşananlar şu şekildedir:
- Muhammed ile Ebu Bekir'in hicrette Sevr Mağarasına sığınması
- Veddân Gazvesi
- Recî vakası
- Birimaune vakası
- Hayber Seferi
- Hz. Muhammed'in kızı Zeyneb'in ölümü
- Hz. Muhammed'in ölmeden önce şiddetli hastalanması
- Sıffin Savaşı
Safer ayında ibadet yapacak müslümanlar bu ayda hangi ibadetleri yapmak daha faziletli araştırıyor. Diyanet'in resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Safer ayında yapılacak ibadetler şu şekilde değerlendirilmiştir: "Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır."