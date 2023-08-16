Safer ayı, İslam takviminin ikinci ayıdır ve bu dönemde yapılması önerilen bazı ibadetler bulunmaktadır. 2023 yılında Safer ayında hangi ibadetlerin yapılması gerektiği konusu, Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Bu özel ayın ibadetleri hakkında detaylı bilgiler haberimizin içerisinde yer alacaktır. Peki, Safer ayı ibadetleri nelerdir? 2023 Safer ayında hangi ibadetler yapılır? Detaylar haberimizde...

SAFER AYI NEDİR?

Safer, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Arapça; yolculuk anlamına gelen "sefer" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır. Safer; sözlükte, "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk" anlamlarına gelmektedir.

SAFER AYINDA NE OLDU?

Tarihte Safer ayında yaşananlar şu şekildedir:

Muhammed ile Ebu Bekir'in hicrette Sevr Mağarasına sığınması

Veddân Gazvesi

Recî vakası

Birimaune vakası

Hayber Seferi

Hz. Muhammed'in kızı Zeyneb'in ölümü

Hz. Muhammed'in ölmeden önce şiddetli hastalanması

Sıffin Savaşı

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR?

Safer ayında ibadet yapacak müslümanlar bu ayda hangi ibadetleri yapmak daha faziletli araştırıyor. Diyanet'in resmi sitesinde yer alan bilgiye göre Safer ayında yapılacak ibadetler şu şekilde değerlendirilmiştir: "Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır."