Safer ayı gün gün takvimi 2022! Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Safer ayı günleri ve geceleri ne zamandır 2022?

2022 Safer ayının günleri ve geceleri ne zaman merak ediliyor. Muharrem ayından sonra gelen ay Safer ayıdır. Safer ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki, Safer ayı ne zaman, hangi gün başladı? Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı takvimi! Safer ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Safer ayının kaçıncı günü? Safer ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2022 Safer ayı günleri ne zaman?

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SAFER AYI NE ZAMAN 2022?

2022 yılında Safer ayı 28 Ağustos Pazar 2022 gününde başlamıştır. Safer ayının 1. günü 28 Ağustos Pazar günü olmaktadır. Bu sene Safer ayının 1. gecesi ise 27 Ağustos Cumartesiyi 28 Ağustos Pazara bağlayan gecedir.

2022 Safer'in 1. günü : 28 Ağustos Pazar 2022

2202 Safer'in 1. gecesi : 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece

2022 SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTECEK?

2022 Safer Ayı'nın 1. günü 28 Ağustos Pazar günüdür. Safer Ayı'nın son günü ise 26 Eylül Pazartesi 2022 gününe denk gelmektedir.

BUGÜN SAFER AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

Safer ayının 1. günü 28 Ağustos Pazar 2022 günü yani dündü. Haliyle bugün yani 29 Ağustos Pazartesi ise Safer ayının 2. günüdür. Bu akşam ise (yani 29 Ağustos Pazartesiyi 30 Ağustos Salıya bağlayan gece) Safer'in 3. gecesidir.

2022 SAFER AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Safer ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

28 Ağustos : Safer ayının 1. günü

29 Ağustos : Safer ayının 2. günü

30 Ağustos : Safer ayının 3. günü

31 Ağustos : Safer ayının 4. günü

1 Eylül : Safer ayının 5. günü

2 Eylül : Safer ayının 6. günü

3 Eylül : Safer ayının 7. günü

4 Eylül : Safer ayının 8. günü

5 Eylül : Safer ayının 9. günü

6 Eylül : Safer ayının 10. günü

7 Eylül : Safer ayının 11. günü

8 Eylül : Safer ayının 12. günü

9 Eylül : Safer ayının 13. günü

10 Eylül : Safer ayının 14. günü

11 Eylül : Safer ayının 15. günü

12 Eylül : Safer ayının 16. günü

13 Eylül : Safer ayının 17. günü

14 Eylül : Safer ayının 18. günü

15 Eylül : Safer ayının 19. günü

16 Eylül : Safer ayının 20. günü

17 Eylül : Safer ayının 21. günü

18 Eylül : Safer ayının 22. günü

19 Eylül : Safer ayının 23. günü

20 Eylül : Safer ayının 24. günü

21 Eylül : Safer ayının 25. günü

22 Eylül : Safer ayının 26. günü

23 Eylül : Safer ayının 27. günü

24 Eylül : Safer ayının 28. günü

25 Eylül : Safer ayının 29. günü

26 Eylül : Safer ayının 30. günü

27 Eylül : Rebiülevvel ayının 1. günü

Safer ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir: