Safer ayı gün gün takvimi 2022! Safer ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Safer ayı günleri ve geceleri ne zamandır 2022?
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2022 Safer ayının günleri ve geceleri ne zaman merak ediliyor. Muharrem ayından sonra gelen ay Safer ayıdır. Safer ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki, Safer ayı ne zaman, hangi gün başladı? Safer ayı ne zaman bitecek? Safer ayı takvimi! Safer ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Safer ayının kaçıncı günü? Safer ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2022 Safer ayı günleri ne zaman?
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2022 yılında Safer ayı 28 Ağustos Pazar 2022 gününde başlamıştır. Safer ayının 1. günü 28 Ağustos Pazar günü olmaktadır. Bu sene Safer ayının 1. gecesi ise 27 Ağustos Cumartesiyi 28 Ağustos Pazara bağlayan gecedir.
2022 Safer'in 1. günü : 28 Ağustos Pazar 2022
2202 Safer'in 1. gecesi : 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece
2022 Safer Ayı'nın 1. günü 28 Ağustos Pazar günüdür. Safer Ayı'nın son günü ise 26 Eylül Pazartesi 2022 gününe denk gelmektedir.
Safer ayının 1. günü 28 Ağustos Pazar 2022 günü yani dündü. Haliyle bugün yani 29 Ağustos Pazartesi ise Safer ayının 2. günüdür. Bu akşam ise (yani 29 Ağustos Pazartesiyi 30 Ağustos Salıya bağlayan gece) Safer'in 3. gecesidir.
Safer ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- 28 Ağustos : Safer ayının 1. günü
- 29 Ağustos : Safer ayının 2. günü
- 30 Ağustos : Safer ayının 3. günü
- 31 Ağustos : Safer ayının 4. günü
- 1 Eylül : Safer ayının 5. günü
- 2 Eylül : Safer ayının 6. günü
- 3 Eylül : Safer ayının 7. günü
- 4 Eylül : Safer ayının 8. günü
- 5 Eylül : Safer ayının 9. günü
- 6 Eylül : Safer ayının 10. günü
- 7 Eylül : Safer ayının 11. günü
- 8 Eylül : Safer ayının 12. günü
- 9 Eylül : Safer ayının 13. günü
- 10 Eylül : Safer ayının 14. günü
- 11 Eylül : Safer ayının 15. günü
- 12 Eylül : Safer ayının 16. günü
- 13 Eylül : Safer ayının 17. günü
- 14 Eylül : Safer ayının 18. günü
- 15 Eylül : Safer ayının 19. günü
- 16 Eylül : Safer ayının 20. günü
- 17 Eylül : Safer ayının 21. günü
- 18 Eylül : Safer ayının 22. günü
- 19 Eylül : Safer ayının 23. günü
- 20 Eylül : Safer ayının 24. günü
- 21 Eylül : Safer ayının 25. günü
- 22 Eylül : Safer ayının 26. günü
- 23 Eylül : Safer ayının 27. günü
- 24 Eylül : Safer ayının 28. günü
- 25 Eylül : Safer ayının 29. günü
- 26 Eylül : Safer ayının 30. günü
- 27 Eylül : Rebiülevvel ayının 1. günü
Safer ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Safer ayı 1. gecesi : 27 Ağustos'u 28 Ağustos'a bağlayan gece
- Safer ayı 2. gecesi : 28 Ağustos'u 29 Ağustos'a bağlayan gece
- Safer ayı 3. gecesi : 29 Ağustos'u 30 Ağustos'a bağlayan gece
- Safer ayı 4. gecesi : 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece
- Safer ayı 5. gecesi : 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 6. gecesi : 1 Eylül'ü 2 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 7. gecesi : 2 Eylül'ü 3 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 8. gecesi : 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 9. gecesi : 4 Eylül'ü 5 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 10. gecesi : 5 Eylül'ü 6 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 11. gecesi : 6 Eylül'ü 7 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 12. gecesi : 7 Eylül'ü 8 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 13. gecesi : 8 Eylül'ü 9 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 14. gecesi : 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 15. gecesi : 10 Eylül'ü 11 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 16. gecesi : 11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 17. gecesi : 12 Eylül'ü 13 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 18. gecesi : 13 Eylül'ü 14 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 19. gecesi : 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 20. gecesi : 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 21. gecesi : 16 Eylül'ü 17 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 22. gecesi : 17 Eylül'ü 18 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 23. gecesi : 18 Eylül'ü 19 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 24. gecesi : 19 Eylül'ü 20 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 25. gecesi : 20 Eylül'ü 21 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 26. gecesi : 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 27. gecesi : 22 Eylül'ü 23 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 28. gecesi : 23 Eylül'ü 24 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 29. gecesi : 24 Eylül'ü 25 Eylül'e bağlayan gece
- Safer ayı 30. gecesi : 25 Eylül'ü 26 Eylül'e bağlayan gece
- Rebiülevvel ayı 1. gecesi : 26 Eylül'ü 27 Eylül'e bağlayan gece