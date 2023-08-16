Hicri takvime göre Muharrem ayından hemen sonra gelen ay olan Safer ayı hakkında Safer ayı duası nedir? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Safer ayı duası nedir? 2023 Safer ayında okunacak dualar hangileri?

Safer ayı duası nedir? Sorusu, Safer ayının yaklaşması ile birlikte gündemde yer alıyor ve merak ediliyor. Safer ayında alimler birçok ibadetin ve duanın yapılmasını tavsiye etmişlerdir. Manevi olarak büyük bir önem taşımakta olan safer ayının detayları arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Safer ayı duası nedir? 2023 Safer ayında okunacak dualar hangileri?

SAFER AYI DUASI NEDİR?

Safer ayının son çarşamba gecesi akşam namazından sonra 1 senelik belalardan korunmak için okunacak dualar ve adetleri sırasıyla şu şekildedir:

12 KERE : FATİHA SURESİ

- Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillâhi rabbil'alemin Errahmânir'rahim Mâliki yevmiddin İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în İhdinessirâtal mustakîm Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Âmin)

100 KERE : Bismillahirrahmanirrahim

100 KERE : Bismillahillezi lêyedurru measmihi şeyün filardi velâfissemâi vehüvessemîul alim.

100 KERE : Lâ havle velâ guvvete illabillahil aliyyil azîm.

27 KERE : KADİR (KADR) SURESİ

- Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ enzelnâhü fî leyletil gadr. Vemâ edrâkemâ leyletül gadr.Leyletül gadri hayrummin elfişehr. Tenezzelül melâiketü verruhu fihâ biizni rabbihimmin külliemr. Selamun hiye hatte metleîl fecr.

100 KERE : Ya Hâlıg (H harfi noktasız H değildir. Üzerinde nokta vardır. Yani H harfini gırtlaktan çıkartmak gerekiyor!)

100 KERE : Sûbbûhun gûddüsün

EN SONUNDA İSE ŞU SALEVAT-I ŞERİFE OKUNUR : Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedinnebiyyilümmiyyi veale âlihi vesahbihi vesellim teslimê.