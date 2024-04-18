Safe, Multis'i Satın Alarak Kripto Güvenliğini Güçlendiriyor

Kripto cüzdan sağlayıcısı Safe, Sequoia destekli hazine yönetim platformu Multis'i bünyesine katıyor. Bu stratejik hamle, Safe Ecosystem Foundation'ın teknolojik yeteneklerini genişletirken, Multis'in liderlik ekibi de dahil olmak üzere önemli kaynakları da entegre ediyor.

Safe, Multis'i Resmen Satın Aldı

Kripto cüzdan altyapısı sunan Safe, Sequoia'nın da desteklediği kripto hazine yönetim platformu Multis'i bünyesine kattı. Bu satın almayla birlikte Multis'in ileri teknolojileri ve yönetim ekibi, Safe Ecosystem Foundation çatısı altına girecek. Multis'in eski CEO'su Thibaut Sahaghian, bu birleşme sonrası Safe ekosisteminde Ağ Soyutlama Lideri olarak önemli bir rol üstlenecek.

Safe'in kurucu ortağı Richard Meissner, yapılan bu stratejik hamlenin özellikle Katman (Layer) 2 Blockchain ağları gibi gelişmekte olan ekosistemlerden gelen talepleri karşılamada büyük önem taşıdığını vurguladı. Meissner, "Kullanıcıların dijital varlıklarını yönetmeleri için gereken altyapı desteği artarken, farklı ağlar arasındaki geçiş deneyimlerini sadeleştirmek bizim için kritik hale geliyor." dedi.

Multis, kullanıcıların ödemelerini yapmaları ve muhasebe işlemlerini yönetmeleri için bütünleşmiş bir platform sunuyor. Platform, Axie Infinity, Audius ve Connext gibi 100'den fazla projeye hizmet verdiğini belirtiyor.