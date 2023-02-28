Türk köşe yazarı, diplomat ve siyasetçi olan Şafak Pavey'in hayatı merak ediliyor. Şafak Pavey kimdir? Şafak Pavey kaç yaşında, nereli? Şafak Pavey hayatı ve biyografisi nedir?

Birleşmiş Milletler'deki Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevini bırakarak on beş yıl sonra Türkiye'ye geri dönmüş, 12 Haziran 2011 seçimlerine girip Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. bölge 5. sıradan milletvekili seçilmiştir. 15 Eylül 2017 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştır. Peki, Şafak Pavey kimdir? Şafak Pavey kaç yaşında, nereli? Şafak Pavey hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ŞAFAK PAVEY KİMDİR?

Şafak Pavey (evlilik öncesi soyadı Önal; d. 10 Temmuz 1976), Türk köşe yazarı, diplomat ve siyasetçidir.

Şafak Pavey, 10 Temmuz 1976'da öğretmen Şahin Önal ve gazeteci Ayşe Önal'ın kızı olarak Ankara'da doğdu. Mehmet adında bir erkek kardeşi vardır. Çocukluğu Gebze'de geçen Pavey, ilkokulu burada, ortaokulu Şişli'de, liseyi Nazilli'de bitirdi. Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi okurken 1994'te Ankara'da tanıştığı İngiliz müzisyen Paul Pavey ile Haziran 1995'te İstanbul'da evlendi. Eşinin işi nedeniyle Zürih'e gitti ve sinema öğrenimi görmeye başladı. 24 Mayıs 1996'da Zürih Merkez Tren İstasyonu'nda geçirdiği kazada sol kolunu ve sol bacağını kaybetti. 1997'de eşinden boşandı. Daha sonra Londra'ya giden Pavey, Westminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Politikaları Bölümü'nden dereceyle mezun olduktan sonra yüksek lisansını milliyetçilik ve etnik kökenler üzerine Londra Ekonomi Okulu'nda yaptı. Öğrenciliği sırasında Birleşik Krallık Parlamentosu'nda siyahi azınlıkların oy hakkını savunan Operation Black Vote adlı grupta staj yaptı ve Londra'daki sosyal ve siyasi gelişmeler hakkında Agos gazetesinde yayımlanan yazılar yazdı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve giriş seviyesinde Arapça, Farsça bilmektedir. Uluslararası işaret diliyle de konuşabilmektedir.

Kariyeri

Birleşmiş Milletler'deki Engelli İnsan Hakları Sekreterliği görevini bırakarak on beş yıl sonra Türkiye'ye geri dönmüş, 12 Haziran 2011 seçimlerine girip Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 1. bölge 5. sıradan milletvekili seçilmiştir. TBMM XXIV., XXV. ve XXVI. dönem İstanbul milletvekilidir. Türkiye-Güney Kore Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi ve Türkiye-Norveç Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanvekilidir. 30 Temmuz 2012 tarihi itibarıyla Cumhuriyet Halk Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda Doğa Hakları ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

3 Temmuz 2015 tarihinde CHP grubu tarafından Meclis Başkanvekili olarak belirlenmiştir. 15 Eylül 2017 tarihinde sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa edeceğini açıklamıştır.

Yayınları

13 Numaralı Peron (Yazarları: Ayşe Önal/Şafak Pavey) (1996) ISBN 9753252773

Nereye Gidersem Gökyüzü Benimdir (2011) ISBN 9786055411107

Ödülleri

Dünyanın Olağanüstü Genç Kişisi Ödülü (2011)

Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü (2012)

Yılın Seküleri Irwin Ödülü (2014)