Safa Önal kimdir? Safa Önal hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda internet üzerinde araştırılan isimlerden bir tanesi Safa Önal oluyor ve vatandaşlar tarafından Safa Önal kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Safa Önal kimdir? Safa Önal kaç yaşında, nereli? Safa Önal hayatı ve biyografisi!

Safa Önal kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Safa Önal kimdir? Ve Safa Önal kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Safa Önal kimdir? Safa Önal kaç yaşında, nereli? Safa Önal hayatı ve biyografisi!

SAFA ÖNAL KİMDİR?

Safa Önal (17 Aralık 1930, İstanbul - 30 Temmuz 2023) Türk senarist, yönetmen ve yazardır. İstanbul Maçka Palas'ta doğmuştur. Hukuk ve mülkiye mezunu babası Kaymakam Ahmet Fahretin Önal; resim yapıyor, kanun çalıyor, şiir ve roman yazıyordu. Hatta babasının annesi Nehali Hürriyet Önal için yazdığı bazı şiirler şarkı haline gelmiştir. Fahrettin Bey'in "Sevildiğini Sanma" adlı şiiri Arif Sami Toker tarafından da bestelenmiştir.

Haydarpaşa Lisesi mezunu olan Safa Önal, 1945 yılında kısa öykülerle başladığı yazarlığını geliştirmeye çalışırken, bir yandan da çeşitli dergilerde çalıştı. Öykülerini Dünyanın En Güzel Gemisi adlı bir kitapta topladı. Daha sonra senaryo yazmaya başladı. Senaristlik konusunda ilerleme kaydeden Önal'ın filme çekilmiş 395 senaryosu, Dünyanın en ilgi çekici rekorlarının yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı tarafından bir dünya rekoru olarak onaylandı. Zaman zaman Bülent Oran ve Ertem Göreç isimlerle de çalışmıştır.

İki kez evlenerek her iki eşinden de ayrılan sanatçı, 1973 yılından itibaren yönetmenliğe başlayarak 40'a yakın film yönetti. Çok sayıda fotoroman senaryosu da yazmıştır. Bunlardan en çok bilineni olan Beyaz Şemsiye adlı fotoromanda Türkan Şoray ve Cihan Ünal da rol almıştır. Televizyon kanallarına dizi senaryoları da yazarak, meslek yaşamını sürdüren Önal, 2007 yılında yaptığı son filmle yönetmenliği bıraktı. Söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal, Safa Önal'ın kardeşidir. 30 Temmuz 2023 tarihinde 92 yaşında hayatını kaybetti.