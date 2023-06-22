Safa Koçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir? Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu kimdir?

Kabine'de yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcılığına atanan Safa Koçoğluise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Safa Koçoğlu kimdir, nereli, yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni bakan yardımcıları belli oldu. Bakan yardımcısı olan Safa Koçoğlu ise çok araştırılıyor. Vatandaşlar merak ediyor. Safa Koçoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, nereye atandı ve görevi nedir?

SAFA KOÇOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEREYE ATANDI VE GÖREVİ NEDİR?

Rize'de doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesinden fakülte birincisi olarak mezun oldu. Mezun olduğu üniversitede tam burslu yüksek lisans öğrencisi olarak eğitimine devam etti. 2013 yılında "Vasiyet Tasarrufunun Hükümsüzlüğü" konulu yüksek lisans teziyle Özel Hukuk Anabilim Dalı ikincisi olarak mezun oldu.

2018 yılında "Boşanmanın Çocuk Açısından Sonuçları" konulu tez çalışması ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalından doktor unvanı aldı.

Özel sektörde bir süre avukat olarak çalışan Koçoğlu, kamuda görev aldı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında avukat, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında bakanlık müşaviri olarak çalıştı. Halihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmakta olup arabuluculuk faaliyetlerini de öğretim üyeliği ile birlikte sürdürmektedir. 21 Haziran 2023 tarihli kararname ile Yeni Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı oldu.