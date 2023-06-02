Sadullah Kısacık Kimdir? Sadullah Kısacık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sadullah Kısacık hayatı ve biyografisi!

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SADULLAH KISACIK KİMDİR?

6 Mayıs 1977'de Adana'da doğdu. Baba adı Mehmet Bahattin, anne adı Tenzil'dir. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümünde Toplam Kalite Yönetimi ve Değişim Mühendisliği alanında yaptı.

İşletme Fakültesinde Stratejik Yönetim alanında yüksek lisansını tamamlayarak (MBA) Stratejist unvanını aldı. Toplam kalite yönetimi, yeniden yapılanma, kurumsallaşma, stratejik yönetim, markalaşma, değişim mühendisliği alanlarında yönetim danışmanlığı yaptı. Çukurova Bölgesinde ilk ve tek "Lider Yönetici" Akademisini kurdu. Yöneticilik, liderlik, takım çalışması ve motivasyon konularında seminerler verdi.

Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, KOSGEB gibi kurumlar tarafından onaylanmış birçok projesi bulunmakta olup, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Adana Genç Girişimciler İcra Kurulu Üyeliği görevi esnasında bölgesel girişimciliğin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması konusunda birçok projesi hayata geçti. İlk defa Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Adana milletvekili olarak meclise girmiştir. İngilizce bilen Kısacık, evlidir.

DEVA Partisi Adana İl Başkanlığı görevini yürütmüştür.

2023 Milletvekili Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından Adana 4. sıra milletvekili adayıdır.