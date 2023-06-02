Sadullah Ergin yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Sadullah Ergin kimdir?

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Sadullah Ergin (d. 6 Temmuz 1964, Antakya), Türk siyasetçi ve eski Adalet Bakanıdır. 2002-2015 yılları arasında Hatay Milletvekili, 2009-2013 yılları arasında da Adalet Bakanlığı görevlerini yürütmüştür. 6 Temmuz 1964 tarihinde Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mehmet İsmet ve Hatice çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk ve orta öğrenimini Antakya'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesinde bir yıl okudu. 1983 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Askerlik görevini tamamladıktan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde beş yıl süreyle kurum avukatı olarak çalıştı. 1995 yılında istifa ederek serbest avukatlığa başladı. Çeşitli dernek ve cemiyetlerde yöneticilik yaptı.

Refah Partisi ve Fazilet Partisinde Hatay İl Başkanı olarak görev yaptı. 1999 yerel seçimlerde Fazilet Partisinin Antakya Belediyesi Başkan Adayı oldu, ama seçilemedi. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Kurucu İl Başkanı oldu. 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. dönem milletvekili genel seçimlerinde Hatay milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Üç dönem boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. 2006 yılında Ali Dibo skandalında adı geçti.

60. ve 61. Hükûmette (2009-2013 yılları arasında) Adalet Bakanlığı görevini yürüttü. Bakanlığı döneminde süren Ergenekon ve Balyoz davalarının yanı sıra çok sayıda gazetecinin tutuklanması tepki çekti.

2014 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı olacağı için 25 Aralık 2013 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinden ayrıldı. Ancak yerel seçimi beş bin oy farkla CHP'li aday Lütfü Savaş'a karşı kaybetti.

2019 yazında AK Parti'den ayrıldıktan sonra, 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisinin kurucu üyeleri arasında yer aldı.[4] Partisinin 2023 genel seçimlerine Millet İttifakı çatısı altında girmesi üzerine CHP'den Ankara 1. Bölge milettvekili adayı oldu.

Özel yaşamı

Evli ve dört çocuk babasıdır.