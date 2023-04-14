Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, partilerin milletvekilliği aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. Peki, merak edilen isimler arasında yer alan Sadullah Ergin nereden aday? Sadullah Ergin kimdir, hangi partiden, nereden aday oldu?

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Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi ile milletvekili aday listeleri netleşti. DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in, CHP Ankara 1. bölgeden milletvekili adayı olduğu iddia edilmişti. Peki, merak edilen isimler arasında yer alan Sadullah Ergin nereden aday? Sadullah Ergin kimdir, hangi partiden, nereden aday oldu?

SADULLAH ERGİN NEREDEN ADAY?

CHP'nin saat 15.00'te YSK'ya teslim etmesi beklenen aday listesi de netleşmeye başladı. Ankara kulislerine düşen son dakika bilgisine göre eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölgeden 4. Sırada milletvekili adayı oldu.

SADULLAH ERGİN KİMDİR?

1964 yılında Hatay'da doğan Sadullah Ergin, ilk orta ve lise öğrenimini Hatay'da tamamladı. 1987 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

SADULLAH ERGİN KARİYERİ

5 yıl Vakıflar Genel Müdürlüğünün avukatlığını yaptı. 2002 ye kadar serbest avukat olarak çalıştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Ak Parti'de il başkanlıkları yaptı.

2002 seçimlerinde AK Parti Hatay milletvekili olarak Parlamentoya girdi. 6 yıl grup başkan vekilliği ve 4 yılı aşkın bir süre Adalet Bakanlığı yaptı. 2015 haziranında üç dönem milletvekilliğini tamamladı ve sonrasında yapılan hiçbir seçimde aday olmadı. Sadullah Ergin evli ve 4 çocuk babasıdır.