Son dakika gelen futbol haberlerine göre; Sadio Mane, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. Futbol severler, Sadio Mane 2022 Dünya Kupasında yok mu, neden yok, sakatlandı mı? Sadio Mane Senegal'de FIFA 2022 Dünya Kupası'nda forma giymeyecek mi? merak etti. Peki, Sadio Mane neden forma giyemiyor? İşte detaylar...

2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, bir yıldızdan daha mahrum oynanacak. Senegal Milli Takımı'nın yıldızı Sadio Mane, dev turnuvayı kaçıracak. Peki, Sadio Mane neden Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek? Sadio Mane Dünya Kupası'nda neden yok?

SADİO MANE 2022 DÜNYA KUPASINDA NEDEN YOK, SAKATLANDI MI?

Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala Sadio Mane'den futbolseverleri ve ülkesini üzen bir haber geldi. Senegal Milli Takımı'nın en önemli yıldızı konumunda bulunan Mane'nin sakatlığı sebebiyle dev turnuvayı kaçıracağı belirtildi.

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Senegal Milli Takımı'nın en önemli yıldızı Sadio Mane, Dünya Kupası'nda boy gösteremeyecek.

SADİO MANE SAKATLIĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Bayern Münih'in Werder Bremen ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren Mane'nin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yapılan kontrollerde Senegalli yıldızın tendonlarında bir sakatlık tespit edildi. Tedevasinin minimum 2 hafta sürmesi beklenen Mane, bu sebeple Dünya Kupası'nda yerini alamayacak.