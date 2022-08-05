Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Sadık Gültekin hakkında araştırmalar yapılıyor. Sadık Gültekin kimdir? Sadık Gültekin kaç yaşında, nereli? Sadık Gültekin hayatı ve biyografisi!

SADIK GÜLTEKİN KİMDİR?

Sadık Gültekin, 1961 yılında İstanbul'da doğmuştur. Ütopya yarışmacısı Altar Gültekin oğludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde yüksek lisans programını tamamladı

NTV ve CNBC-e televizyon kanallarında eğitim programları yapımcısı ve sunuculuğu yaptı. Aynı zamanda Vatan Gazetesi'nde eğitim yazarı olarak görev yapmaktadır.

Sadık Gültekin, birçok üniversitenin eğitim danışmanlığı görevini de yapmakta ve Yakın Doğu Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Bunların dışında yıl içinde 60-70 şehir gezmekte ve her şehirde öğrencilere yönelik paneller yapmaktadır.