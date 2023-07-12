Sosyal medyada "Ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan hakkında merak edilenler Sadık Dedecan öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Sadık Dedecan ne zaman öldü? soruları ile araştırılıyor. İşte merak edilenler...

Sadık Dedecan öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Sadık Dedecan ne zaman öldü? merak ediliyor. Şanlıurfa'da Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan hakkında merak edilenler Sadık Dedecan öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Sadık Dedecan ne zaman öldü? sorularıyla aratılıyor.

TİKTOK FENOMENİ SADIK DEDECAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Şanlıurfa'da Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan, iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKIMA KAPILARAK AĞIR YARALANDI

Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YIKTI

Sosyal medyada "Ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.