Sadık Dedecan öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Sadık Dedecan ne zaman öldü?
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Sosyal medyada "Ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan hakkında merak edilenler Sadık Dedecan öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Sadık Dedecan ne zaman öldü? soruları ile araştırılıyor. İşte merak edilenler...
Sadık Dedecan öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Sadık Dedecan ne zaman öldü? merak ediliyor. Şanlıurfa'da Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan hakkında merak edilenler Sadık Dedecan öldü mü, neden öldü? Tiktok fenomeni Sadık Dedecan ne zaman öldü? sorularıyla aratılıyor.
Şanlıurfa'da Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan, iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğleden sonra Sarayönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işlettiği giyim mağazasında çektiği videolarla Tiktok fenomeni olan Sadık Dedecan; iş yerinde açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas etmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dedecan, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'e ulaştırılan Sadık Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sosyal medyada "Ben yaptım" sözleri ile tanınan aynı zamanda esnaf olan Sadık Dedecan'ın ölümü sevenlerini üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.