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Berat Albayrak'ın babası olan iş insanı Sadık Albayrak hakkında birçok bilgi merak konusu haline geliyor ve Sadık Albayrak kimdir? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Daha öncesinde birçok kez yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Sadık Albayrak kimdir? Sorusunu merak edenler için haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Sadık Albayrak kimdir? Sadık Albayrak kaç yaşında, mesleği ne? Sadık Albayrak hayatı ve biyografisi!

SADIK ALBAYRAK KİMDİR?

Sadık Albayrak, Türk gazeteci ve 40'a yakın kitabın yazarıdır. 1991-1995 yılları arasında Refah Partisi için Parlamento üyesiydi. 1980 tarihli Son devir Osmanlı uleması kitabı Türkiye Yazarlar Sendikası'ndan ödül aldı. 1980'lerden beri Recep Tayyip Erdoğan ile arkadaş. 2004 yılında oğlu Berat Albayrak, Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra ile evlendi. Oğlu Serhat Albayrak, Çalık Holding Turkuvaz Medya Grubu CEO'su, Berat ise Holding CEO'su.